24 Ноября 2023
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Фото: кадр Минобороны РФ

Минобороны: Система ПВО сбила 16 беспилотников за ночь

В Минобороны России сообщили, что в ночь на 24 ноября системы ПВО уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов.

13 БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом. Еще три беспилотника сбили над территорией Волгоградской области.

Пострадавших и разрушений ни на военных, ни на гражданских объектах после попытки атаки украинских беспилотников в Волгоградской области нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

22 ноября Минобороны сообщало, что в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, которые следовали в направлении Крымского полуострова.

Кроме того, средствами ПВО было уничтожено три украинских беспилотника над территорией Крыма.

Теги: минобороны, пво, беспилотники


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