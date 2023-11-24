Очередной пермяк стал жертвой мошенников. Пенсионера заставили поджечь военкомат

В Пермском крае задержан очередной поджигатель военкоматов. По данным SHOT, 72-летний житель Перми пытался поджечь здание военного комиссариата Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов.

Мужчина кинул в здание бутылку с зажигательной смесью, но поджог оказался неудачным, бутылка упала в снег. Поджигателя задержал местный участковый. Им оказался руководитель народного ансамбля в местном ДК. Напасть на военкомат его убедили телефонные мошенники, которые представились следователями и пригрозили ему долгами - пенсионера убедили, что на его имя оформили кредиты на сумму 350 тыс. и 1,5 млн руб.

Отметим, что это не первый случай, когда пермяков толкают к совершению диверсий телефонные мошенники.

На прошлой неделе стало известно, что пермячке писали анонимные пользователи в мессенджерах, представлялись сотрудниками ФСБ, запугивали,требуя поджечь военкомат. Кроме того, они принудили пермячку взять кредит на сумму порядка 800 тыс. рублей, которые она перевела мошенникам. 14 ноября при попытке поджечь военкомат, ее задержали.

В сентябре стало известно, что в Перми задержали студента колледжа предпринимательства и сервиса, готовившего поджог военкомата по Индустриальному и Дзержинскому районам города. Молодой человек еще с августа готовил коктейли Молотова. Подозреваемого отправили в СИЗО.

Еще раньше был случай поджога здания военкомата в Кировском районе. Двое поджигателей были признаны виновными в госизмене и отправлены на 11 лет в колонию строгого режима.