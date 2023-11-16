Задержанная за попытку поджога военкомата пермячка перевела крупную сумму денег мошенникам

Свердловский районный суд Перми отправил под домашний арест на два месяца 42-летнюю местную жительницу, подозреваемую в поджоге военкомата, сообщает Properm.ru.

Женщине вменяется ч. 2 ст. 167 УК РФ — умышленное уничтожение имущества.

При попытке поджечь военкомат Дзержинского и Индустриального района 14 ноября поздно вечером полиция задержала безработную женщину. Между 21.00 и 22.00 женщина пришла на ул. Вавилова, 4 с бутылкой зажигательной смеси и хотела метнуть ее в здание, но не смогла. За этим занятием ее и задержали полицейские.

Сообщается, что пермячке писали анонимные пользователи в мессенджерах, представлялись сотрудниками ФСБ, запугивали, требуя поджечь военкомат. Кроме того, они принудили пермячку взять кредит на сумму порядка 800 тыс. рублей, которые она перевела мошенникам.

Напомним, в сентябре стало известно, что в Перми задержали студента колледжа предпринимательства и сервиса, готовившего поджог военкомата по Индустриальному и Дзержинскому районам города. Молодой человек еще с августа готовил коктейли Молотова. Подозреваемого отправили в СИЗО.

Еще раньше был случай поджога здания военкомата в Кировском районе. Двое поджигателей были признаны виновными в госизмене и отправлены на 11 лет в колонию строгого режима.