В Екатеринбурге судят химика, у которого изъяли более 9 кг наркотиков

В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело о незаконном изготовлении наркотиков. На скамье подсудимых оказался химик, у которого изъяли более 9 кг запрещенных веществ.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в феврале 2023 года мужчина приобрел необходимое оборудование и химические реактивы. В дальнейшем в садовом доме в Верх-Исетском районе уральской столицы он произвел более 9 кг синтетических наркотиков.

Так продолжалось до мая, когда при попытке незаконно их сбыть уральца задержали силовики. Вся изготовленная партия была изъята. Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Напомним, недавно на Урале было передано в суд дело химиков, у которых изъяли более 5,5 кг наркотиков.