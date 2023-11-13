На Урале судят химиков, у которых изъяли более 5,5 кг наркотиков

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело о производстве наркотиков. На скамье подсудимых оказались два человека, у которых изъяли крупную партию запрещенных веществ.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, оба фигуранта входили в организованную группу, в которой выполняли функции химиков-лаборантов. Подыскав дом на территории региона, они устроили в нем лабораторию по серийному производству наркотических средств. А для связи с наркоманами был создан сайт автоматизированного интернет-магазина.

В апреле 2023 года оба химика были задержаны. Силовики изъяли у них более 5,5 кг наркотиков. Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле вынесли приговор женщине, закладывавшей наркотики вместе с кошкой. Ее надолго отправили в колонию.