Разрыв между выплатами пенсий в регионах достиг 23 тысяч рублей

В России разрыв между средними пенсиями в разных субъектах за последний год увеличился на 1,3 тыс., до 23 тыс. руб.

По итогам III квартала 2023 года самые высокие выплаты были на Чукотке (40 тыс.), а самые низкие — в Кабардино-Балкарии (17 тыс.). Систему начисления выплат граждане считают весьма запутанной. Однако если учитывать, что косвенно их размер связан с инфляцией, а значит и зарплатами в регионах, то получается, что разрыв объясняется, в том числе, разницей в доходах.

Кроме того, как отметили во ВНИИ труда, влияет и наличие надбавок в регионах. При этом, как говорят эксперты, номинальное различие не всегда показательное: хотя на севере начисления выше, жить там значительно дороже, сообщают "Известия".

Напомним, размер досрочной пенсии вырастет до 19,6 тыс. руб. Это случится в 2024 г.