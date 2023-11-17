В России вырастет размер досрочной пенсии

Размер досрочной пенсии вырастет до 19,6 тыс. руб. Это случится в 2024 г.

Такие данные Счетная палата раскрывает в своем заключении на проект бюджета Соцфонда, пишут "Известия". Сумма окажется на 20% ниже страховой пенсии по старости.

Ранее стало известно, что бедность толкает российских пенсионеров продолжать работать, вопреки мнению Минфина о том, что работать они не хотят, так как получают вполне приличные пособия. Общее число пенсионеров в России выросло с 34 млн в 1991 г. до 44 млн в 2019 г. Но к 2023 году их число уменьшилось до 42 млн за счет поднятия пенсионного возраста. К 2016 г. доля работающих пенсионеров увеличилась до максимальных 36%. При этом после прекращения индексации и перерасчета пенсий работающим пенсионерам она резко снизилась и сейчас составляет 19%.

Работать пенсионерам, с одной стороны, невыгодно, так как пенсия не индексируется, а с другой — все-таки необходимо из-за ее малости. В результате работающие пенсионеры превосходят неработающих по уровню удовлетворенности своей жизнью. А в сложные периоды, когда возросшие затруднения испытывают на себе все слои населения, такое преимущество становится особенно заметным. В последние годы эта разница достигла наибольшей величины — 20%.