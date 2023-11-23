В Египте заявили, что перемирие между Израилем и ХАМАС вступит в силу в пятницу

Перемирие в секторе Газа вступит в силу в пятницу, 24 ноября, заявил глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван.

Он добавил, что власти находятся в контакте со всеми участниками переговоров, сообщает РИА Новости.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что задержка связана с тем, что палестинская сторона предоставила неполные данные по пленным в списках.

Ранее стало известно, что ХАМАС и Израиль договорились установить четырехдневное перемирие в секторе Газа. На первом этапе радикальное движение отпустит из плена 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 палестинских женщин и детей.

Также договоренности предусматривают доставку гуманитарной и медицинской помощи, а также топлива во все районы анклава. Израиль прекратит военные действия во всех районах сектора Газа и остановит движение своей техники.