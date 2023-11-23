Путин прилетел в Минск

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщает пресс-служба Кремля, на повестке дня саммита – "ключевые вопросы взаимодействия членов ОДКБ, включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности". Также будут обсуждаться актуальные международные и региональные проблемы.

Саммит ОДКБ в Минске пройдет на фоне ухудшения отношений между организацией и Арменией. Ранее премьер Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что не сможет принять участие в саммите. Он также заявлял о возможности выхода страны из ОДКБ, так как может посчитать организацию "недееспособной".