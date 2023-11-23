Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении таксиста, вышвырнувшего пассажирку из салона

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении водителя такси, грубо вышвырнувшего пассажирку из салона авто, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором водитель-мигрант сначала приехал не туда, куда его вызвали, а на сделанное замечание начал злиться и выгонять женщин, вызвавших такси, из машины. Одна женщина вышла, вторая осталась. В результате водитель грубо вытащил ее из машины. Вторая участница конфликта сняла происходящее на видео.

Следователи Югры инициировали проверку. Действиям мужчины будет дана правовая оценка, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Между тем, глава СКР поручил руководителю регионального управления СК РФ Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Отметим, что в администрации Сургута заявили, что конфликт не носит межнациональный характер, причиной стали разногласия личного характера.