23 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

"Дома стоят полупустые!" В Екатеринбурге призвали ввести мораторий на строительство

В Екатеринбургской городской думе предложили ввести мораторий на строительство жилья. Об этом зашла речь на сегодняшнем совместном заседании комиссий думы по бюджету и по экономическому развитию.

С предложением выступил депутат Александр Колесников.

"Ввести мораторий на строительство, пока мы не подтянем социальную сферу и улично-дорожную сеть. Мы чего гонимся за квадратными метрами-то? Они их настроят, и эти дома стоят полупустые! Я же знаю, там "управляшки" стреляются! Хозяин есть, никто не живет, за коммуналку не платит! Нет, строим, строим и строим! Для кого строите-то? Для приезжих? Так у нас точки приложения труда нету в городе! Заводы закрываются! Они приезжают – где работать будут? Менеджерами или пополнять "криминальную армию"? Или там живут те же, кто строит эти дома – иностранные граждане? Я вообще не понимаю, куда мы гонимся, за каким процентом? Надо – пусть строят в Ревде", - высказался депутат.

Колесников призвал "взять и жестко поставить вопрос перед руководством города об остановке застройки".

А депутат Михаил Вечкензин указал, что при застройке территорий не растет количество школ и детсадов.

"У нас в новых районах школы строятся, и это здорово. А про "отдаленку" все забыли. Компрессорный застроился очень плотненько, а две школы скоро будут учиться в третью и четвертую смену. Это просто не дело", - посетовал он.

Михаил Вечкензин(2019)|Фото: Накануне.RU

Вечкензин предложил начать решать проблему с того, что в ближайшее время сделать проектно-сметную документацию, чтобы после прохождения экспертизы "уже лежали готовые проекты".

"А потом под них либо областные деньги в город "заходили", либо разговаривать с федерацией. Потому что без дополнительного финансирования мы в этом "утонем", - заметил депутат.

Как сообщало Накануне.RU, также сегодня в Екатеринбургской городской думе выступили за повышение стоимости проезда в общественном транспорте.

Теги: строительство, мораторий, дума, Екатеринбург


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