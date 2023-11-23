23 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Тюменская областная дума приняла в окончательном чтении бюджет региона

Тюменская областная дума приняла бюджет региона на 2024 год и плановые 2025-2026 годы во втором и третьем окончательном чтениях, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документу, в 2024 году доходы составят 242,7 млрд руб., расходы — 286,3 млрд руб., дефицит — 43,6 млрд руб. В 2025 году параметры бюджета планируют следующие: доходы — 245,6 млрд руб., расходы — 281,7 млрд руб., дефицит — 36,1 млрд руб. В 2026 году доходы — 245,9 млрд руб., расходы — 281,5 млрд руб., дефицит — 35,6 млрд руб.

Для покрытия дефицита власти намерены задействовать остатки средств областного бюджета, кредиты в банках и размещение облигаций, бюджетные кредиты из федерального бюджета на инфраструктурные проекты.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что все приоритеты, которые являются важными для жителей региона, нашли отражение в бюджете. Это поддержка социальной сферы, здравоохранения, образования. Второй важнейший приоритет — поддержка экономики, инвесторов, предпринимателей.

"Мы сохраняем и продолжаем все наши программы, связанные с благоустройством, строительством жилья. Это касается не только городов, но и муниципальных образований. Это бюджет развития. Бюджет социально ориентированный, который учитывает текущие обстоятельства и возможные риски будущих лет", - заявил Моор.

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов отметил, что расходы бюджета Тюменской области в 2024 году самые высокие за последние 20 лет. Бюджет Тюменской области формировался в непростых условиях, но он социально ориентирован

"Когда мы делаем прогноз социально-экономического развития, то, безусловно, учитываем, как трудятся наши предприятия. И мы видим, что у нас есть стабильное, устойчивое развитие и территорий, и многих наших предприятий-налогоплательщиков", - заявил парламентарий.

Теги: Тюменская областная дума, бюджет, Александр Моор


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