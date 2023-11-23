23 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Саратовской области детский сад станет бесплатным для детей из многодетных семей

Депутаты Саратовской областной думы приняли закон о компенсации многодетным семьям полной стоимости посещения детских садов их детьми.

Ранее компенсация составляла от 20% на первого ребенка и до 70% – на третьего и последующих детей. Теперь многодетные семьи смогут получать компенсацию всей суммы независимо от того, какой из детей ходит в детский садик. Это коснется более 15 тыс. детей.

Также саратовские депутаты разрешили тратить региональный маткапитал на установку или замену оконных блоков, входных дверей, остекления балконов и лоджий, подключение индивидуального жилого дома к централизованной системе горячего и холодного водоснабжения и канализации.

Еще одна мера поддержки касается молодых ученых. Если молодой кандидат или доктор наук придет на работу на промышленные предприятия, то он получит единовременную выплату в размере до 450 тыс. рублей.

Теги: детский сад, компенсация


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