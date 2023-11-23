Свердловская полиция обновила свой автопарк китайскими кроссоверами Haval

Жители Екатеринбурга заметили на улицах города автовоз, загруженный машинами с надписью "Полиция" и характерной бело-синей расцветкой.

Фото появились в местных Telegram-каналах. Оказалось, что в столицу Урала действительно доставлена первая партия автомобилей для местных силовиков.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, для свердловского гарнизона полиции прибыла часть партии новых служебных автомобилей, сделанных на базе кроссовера Haval.

Средняя стоимость таких авто составляет от 2 млн руб.

"Поставка осуществляется в рамках госпрограммы "Безопасные и качественные дороги", - пояснил полковник Горелых.

По его данным, к вечеру 22 ноября в Екатеринбург двумя автовозами было доставлено 11 автомобилей, а всего их поступит 29 штук.

"Все машины будут распределены по подразделениям Госавтоинспекции территориальных ОВД для того, чтобы инспекторы ДПС более эффективно и качественно обеспечивали безопасность на наших улицах и дорогах", - добавил Валерий Горелых.

Примечательно, что 10 ноября полицейским Тульской области вручили новые автомобили, среди которых были и Haval. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МВД, автопарк тульской полиции пополнился на 23 автомобиля Haval, УАЗ и УАЗ "Патриот". На новых машинах будут нести службу в подразделениях Госавтоинспекции, ППС и дежурных частях. В полиции заверили, что транспорт оснащен по последнему слову техники, в нем есть все необходимое современное оборудование.

Напомним, несмотря на призывы Владимира Путина к "замечательному" чиновничеству ездить на отечественном, оно лишь удвоило закупки иномарок: за первое полугодие 2023 года такие закупки составили 464 млн руб. Впрочем, Министерство промышленности и торговли России вполне официально включило в список машин, рекомендованных для покупки российским чиновникам, китайские авто.