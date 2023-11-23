Снегопад вновь блокировал работу пермского аэропорта. Часть самолетов ушла на запасной аэродром

Ливневый снегопад блокировал работу аэропорта Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани.

С полуночи аэропорт приостановил обслуживание рейсов, а впоследствии еще несколько раз продлевал ограничения в связи с обработкой аэродрома и недостаточным коэффициентом сцепления для безопасного выполнения полетов.

За это время ушли на запасные аэродромы: рейсы СУ 1204 из Москвы и ZF 4164 из Пхукета перенаправлены в Кольцово, рейс ЕО 1106 из Минска в Нижний Новгород, ДР 365 из Сочи в Уфу.

На данный момент аэропорт уже принял и отправил часть авиарейсов. Кроме этого ожидается прибытие с отставанием от расписания шести воздушных судов, а с задержками на вылет будут отправлены девять самолетов.

Сейчас над обеспечением работы всех основных систем аэропорта бьется весь необходимый персонал Большого Савино. В том числе сотрудники аэродромной службы в режиме нон-стоп расчищают ото льда и снега взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и места стоянки воздушных судов. Также аэродром обрабатывается противогололедными реагентами. Вся необходимая спецтехника задействована для приведения полосы в нормативное состояние. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.

Отметим, что согласно данным онлайн табло, отменен рейс до Бугульмы авиакомпании "ЮВТ АЭРО". С задержкой вылетел рейс в Минеральные воды (вместо 14.15 в 07.49), два рейса в Сочи и Санкт-Петербург.

До сих пор задержаны рейсы в Москву, Пхукет, Барнаул, Калининград, Минск, Нижний Новгород, Казань.

С пассажирами работают представители авиакомпаний.

Отметим, что вечером, 21 ноября, снегопад также блокировал работу аэропорта.