Свердловская ГИБДД ввела ограничения на трассе "Ревда – Дегтярск – Курганово"

В четверг свердловская Госавтоинспекция ввела временные ограничения для грузового и пассажирского транспорта на автодороге "Ревда – Дегтярск – Курганово".

Как сообщает управление ГИБДД Свердловской области в своем Telegram-канале, ограничения вводятся с 1 по 31 км трассы в Ревдинском районе. Это связано с неудовлетворительными погодными и дорожными условиями в виде рыхлого снега на проезжей части.

"Ограничения введены до приведения данного участка автодороги в соответствие с действующими требованиями в области обеспечения безопасности дорожного движения", - добавили в ведомстве.

Напомним, что сегодня, 23 ноября, на Среднем Урале ожидаются сильный и мокрый снег, а также гололедные явления. В МЧС просят свердловчан отказаться от туристических походов.