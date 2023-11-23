Путин: Подготовка молодых специалистов связана с конкурентоспособностью экономики

Качественная подготовка молодых специалистов позволяет увеличить уровень конкурентоспособности экономики России.

Как сообщил президент РФ Владимир Путин, власти продолжат уделять внимание созданию современных рабочих мест, подготовке молодых квалифицированных кадров, внедрению передовых образовательных стандартов в деятельность колледжей и техникумов.

"Вижу в этом залог успешного развития отечественной экономики, повышения её конкурентоспособности", – указал глава государства, сообщают "Ведомости".

Напомним, российским школьникам, которые проживают за рубежом и принимают там участие в школьных олимпиадах по общеобразовательным предметам, могут упростить процедуру поступления в российские вузы. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.