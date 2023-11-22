22 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Роспотребназдор опроверг появление в Брянской области нового вида простудной инфекции

Управление Роспотребнадзора по Брянской области опровергло информацию о выявлении в регионе нового вида простудной инфекции.

По данным ведомства, наблюдается обычный сезонный подъем ОРВИ, которые традиционно при отсутствии лечения могут осложняться бронхитами, пневмониями. Однако новых заболеваний не выявляли, передает РИА Новости.

Ранее местные СМИ сообщили, что в области якобы обнаружили новую болезнь - ее симптомы схожи с простудой, но длятся более трех месяцев. У пациентов пропадает голос, начинается сильный приступообразный кашель, который длится неделями и даже месяцами.

Напомним, в нескольких регионах России наблюдается резкий рост заболеваемости коклюшем. В частности, отделения Роспотребнадзора подтверждают вспышки инфекции в Челябинской области (182 случая, что в 8,7 раз больше, чем за аналогичный период в 2022 году) и Томской области (164 случая, 82 раза), Татарстане (412 случаев, 43,4 раза) и Санкт-Петербурге (рост на 12,3%, абсолютное число не указывается).

Заражение коклюшем происходит аэрозольным путем при тесном контакте с больным человеком. Его также называют "100-дневный кашель", так как он сопровождается длительным и сильным, вплоть до рвоты, кашлем, который может сохраняться до нескольких месяцев.

Теги: инфекция, брянская область, роспотребнадзор


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