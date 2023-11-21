21 Ноября 2023
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Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

В регионах России фиксируется всплеск случаев коклюша. В лидерах - Южный Урал

В нескольких регионах России наблюдается резкий рост заболеваемости коклюшем, сообщает газета "Известия".

В частности, отделения Роспотребнадзора подтверждают вспышки инфекции в Челябинской области (182 случая, что в 8,7 раз больше, чем за аналогичный период в 2022 году) и Томской области (164 случая, 82 раза), Татарстане (412 случаев, 43,4 раза) и Санкт-Петербурге (рост на 12,3%, абсолютное число не указывается).

Инфекционист телемедицинского сервиса "Доктис" Елизавета Темник сообщила, что все пациенты, обратившиеся к ней с этим заболеванием, не были вакцинированы.

Эксперты отмечают, что повышение заболеваемости коклюшем наблюдается каждые три–семь лет, это примерно совпадает со сроком действия вакцины.

Коклюш - острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Bordetella, характеризующееся длительным приступообразным судорожным спазматическим кашлем, поражением дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем. Крайне опасен для детей младше двух лет.

Заражение коклюшем происходит аэрозольным путем при тесном контакте с больным человеком. Его также называют "100-дневный кашель", так как он сопровождается длительным и сильным, вплоть до рвоты, кашлем, который может сохраняться до нескольких месяцев.

Отметим, в России с начала года осложнилась ситуация по заболеваемости корью. В августе у трех сотрудников московского рынка "Садовод" выявили корь. В июле в Татарстане было зарегистрировано 83 случая кори, из них 39 детей.

Теги: коклюш, россия, регионы


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