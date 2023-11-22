Россия и Белоруссия создадут гражданско-военное воздушное судно

Председатель Государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпром) Белоруссии Дмитрий Пантус сообщил, что Белоруссия и Россия работают над проектом создания гражданско-военного воздушного судна.

Идет детальная работа "по созданию деталей и узлов для широкого спектра самолетов различных типов", пишет ТАСС.

Напомним, ранее Белоруссия поставила перед российской стороной вопрос о компенсации из-за задержки ввода в эксплуатацию БелАЭС.

"По договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо", - сообщил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, Россия предложила "варианты и по цене на свежее ядерное топливо, и срок гарантийный на пять лет [на основные узлы]". Лукашенко спросил чиновников, удовлетворяет ли это белорусскую сторону. Президент отметил, что республике хватает электричества, но есть договор.