31 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Минск поставил перед Москвой вопрос о компенсациях из-за задержки запуска БелАЭС

Белоруссия поставила перед российской стороной вопрос о компенсации из-за задержки ввода в эксплуатацию БелАЭС, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

"По договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо", — приводит агентство БелТА слова Лукашенко.

По его словам, Россия предложила "варианты и по цене на свежее ядерное топливо, и срок гарантийный на пять лет [на основные узлы]".

Лукашенко спросил чиновников, удовлетворяет ли это белорусскую сторону. Президент отметил, что республике хватает электричества, но есть договор.

Напомним, БелАЭС - первая атомная электростанция в Белоруссии, типа АЭС-2006. Расположена у северо-западной границы Белоруссии, в агрогородке Ворняны в 18 км от города Островец Гродненской области, в 40 км от столицы Литвы — Вильнюса.

Основной партнер Белоруссии в проекте по строительству АЭС — российская компания "Атомстройэкспорт". Россия предоставила Белоруссии кредит на строительство, на сумму 10 млрд долларов, сроком на 25 лет. Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть в ноябре 2020 года, а в промышленную эксплуатацию введен в июне 2021 года.

Теги: лукашенко, белаэс, минск


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