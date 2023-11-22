22 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Тульчинский архиерей отлучил от причастия депутата Рады, участвовавшего в захвате храма

Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан запретил духовенству епархии исповедовать и причащать депутата Рады Николая Кучера, участвовавшего в рейдерском захвате Казанского храма в Ладыжине.
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Депутат был организатором липового "собрания прихожан" по переводу в раскол прихода храма. По данным СМИ, этим "прихожанам" угрожали лишением брони от мобилизации, если они не поставят свои подписи. Настоящая же община храма провела свое собрание, на котором единогласно подтвердила верность Церкви. Видео с обращением настоятеля храма на фоне прихожан было размещено в соцсетях.

Позже Архиерейский совет Тульчинской епархии выразил протест из-за захвата храма, который организовали депутат Кучер и компания МХП, известная благодаря бренду "Наша ряба".

В уведомлении правящего архиерея, которое, скорее всего, было отдано устно (митрополита украинский режим посадил в тюрьму), говорится, что Кучер сам отлучил себя от Церкви.

"Митрополит... уведомил... что вследствие этого невозможно предоставлять ему Святые Дары и отпущение грехов на канонической территории Тульчинской епархии УПЦ — до принесения им достойных плодов покаяния", - сообщает пресс-служба епархии.

В православии отлучение от причастия является одним из самых тяжелых видов епитимии. Правда, вряд ли сам Кучер является православным.

Теги: украина, церковь


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