22 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В зоне СВО раненый офицер "Отважных" подбил танк в бою с "Азовом"*

В зоне специальной военной операции раненый офицер "Отважных" подбил танк из гранатомета во время боя с боевиками "Азова"*. Это произошло на Краснолиманском направлении.

"Выкатывались танки, но были уничтожены. С нашей роты офицер подбил один танк из гранатомета, будучи раненым", - сообщил РИА Новости разведчик ЦВО с позывным Фокс.

Напомним, в начале сентября военкор Александр Коц сообщил о том, что в зоне специальной военной операции, возле села Работино на Запорожском направлении, уничтожен первый Challenger 2, который является основным боевым танком сухопутных войск Великобритании.

"Тоже не стал вундерваффе для Украины. Неуязвимых машин нет. Это для тех, кто уповает на американские "Абрамсы", первую партию которых обещают в сентябре. Ну, а тех, кто сжег, – с почином", – написал в своем telegram-канале Коц.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Теги: Офицер, "Отважные", "Азов"*, танк


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