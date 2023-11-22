22 Ноября 2023
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Фото: скриншот видео с telegram-канала &quot;Подъём&quot; / t.me/pdmnews

Мэр Новокузнецка матом отчитал подчиненных за слишком медленное восстановление города после урагана

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов отчитал подчиненных за слишком медленное приведение в порядок города после урагана, применив нецензурную лексику. Видеозапись с его заявлениями распространилась в Сети.

"Вы че, не понимаете, что все это пойдет в прокуратуру теперь?! Вы че, охренели, что ли, *****, вас всех пересадят!" - эмоционально высказался Кузнецов.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецк с рабочим визитом прибыли заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин и прокурор Кемеровской области Александр Блошкин. Они проверяют ход восстановительных работ после урагана, пронесшегося по городу 19 ноября.

Напомним, в Новокузнецке после разгула стихии был введен режим ЧС, власти временно отменяли занятия в школах и закрывали детские сады. Горожане жалуются, что некоторые микрорайоны города четвертые сутки остаются без света и воды. Кузнецов ранее записал видео, в котором обратился к жителям микрорайона Притомский, и принес извинения.

Последствия урагана в Новокузнецке(2023)|Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

Теги: новокузнецк, кузнецов, ураган


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