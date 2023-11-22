ХАМАС пообещало освободить россиянок сразу после прекращения огня

Две россиянки, находящиеся в плену у палестинского движения ХАМАС, подлежат освобождению из сектора Газа после договоренности о перемирии. Об этом сообщил РИА Новости глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим.

При этом пока нет точных данных о том, попадут ли россиянки в первую группу освобожденных.

В октябре посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщал, что среди заложников ХАМАС могут находиться трое россиян, которые также имеют гражданство Израиля.

Ранее стало известно, что ХАМАС и Израиль договорились установить четырехдневное перемирие в секторе Газа. На первом этапе радикальное движение отпустит из плена 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 палестинских женщин и детей. Ожидается, что первых заложников отпустят 23 ноября.