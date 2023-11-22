Маск: ХАМАС не получит средства, пожертвованные со стороны X Corp.

Бизнесмен Илон Маск сообщил о том, что компания X Corp. проследит за тем, чтобы направленные ею средства больницам Израиля и сектора Газа были потрачены обществом Красного Креста и Красного Полумесяца, а не боевиками палестинского радикального движения ХАМАС.

21 ноября Маск сообщил, что его компания X Corp. направит всю выручку от рекламы и подписок от людей, связанных с конфликтом в секторе Газа, больницам в Израиле и обществу Красного Креста и Красного Полумесяца в анклаве, пишет ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что количество погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 14 тыс., свыше 33 тыс. человек получили ранения. Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен "ужасной ситуацией" и гибелью людей в больницах сектора Газа, призывает к немедленному прекращению огня, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

27 октября Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 2 ноября армия обороны Израиля сообщила о полном окружении города Газа. Вечером 7 ноября выяснилось, что подразделения израильской армии ведут бои против радикальной организации ХАМАС уже в самом центре Газы.