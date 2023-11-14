15 Ноября 2023
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Фото: Reuters/Ronen Zvulun

Гутерреш обеспокоен "ужасной ситуацией" и гибелью людей в больницах сектора Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен "ужасной ситуацией" и гибелью людей в больницах сектора Газа, призывает к немедленному прекращению огня, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генсек обеспокоен ужасной ситуацией и потерей жизней в ряде больниц в Газе. Генсек призывает к немедленном прекращению огня", -приводят его слова РИА Новости.

Напомним, сегодня армия обороны Израиля призвала жителей севера сектора Газа срочно эвакуироваться на юг. В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что не может эвакуировать больницу Аль-Шифа в заявленные сроки, поскольку в ней находится более 700 больных, а больничный комплекс фактически осажден.

По данным ВОЗ, 22 из 36 больницы в секторе Газа сейчас не могут принимать новых больных и лечить уже имеющихся пациентов из-за нехватки топлива для генераторов, атак израильской армии и разрушений.

В выходные стало известно, что в результате военного конфликта Израиля с палестинским движением "Хамас" в секторе Газа погибли 11 180 человек, из них 4 609 - дети.

Напомним, при вторжении ХАМАС в Израиль 7 октября погибли 1,2 тыс. человек, ранены 5,4 тыс. 27 октября Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 2 ноября армия обороны Израиля сообщила о полном окружении города Газа. Вечером 7 ноября выяснилось, что подразделения израильской армии ведут бои против радикальной организации ХАМАС уже в самом центре Газы.

Теги: Гутерреш, сектор Газа, Израиль, Палестина


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