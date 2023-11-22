Доклад: в 2024 году могут принять новые решения по СВО и экономике

В России могут последовать новые стратегические решения.

Как говорится в докладе "XV рейтинг политической устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0", подготовленном холдингом "Минченко консалтинг", речь идет как о специальной военной операции, так и решениях, связанных с "экономической перестройкой". Нововведения могут последовать после выборов президента России в марте 2024 года.

"Контекст региональных выборов 2024 года предсказать сложнее, поскольку после проведения выборов президента в марте могут последовать новые стратегические решения, связанные как с проведением СВО, так и с экономической перестройкой", - следует из доклада.

Также указывается, что "негативные социальные эффекты от частичной мобилизации за год успели сойти на нет, что повлияло на высокие результаты кандидатов власти с использованием проверенных технологий мобилизации лояльного электората".

На региональную политику до президентских выборов будут влиять такие факторы, как экономические - рост цен, колебания национальной валюты, психологические - тревожность и апатия, "усиление внутрирегиональной вертикали" - новый законопроект о праве губернаторов отправлять в отставку мэров после выговора, выставка ВДНХ "как возможность для пиара регионального позиционирования" и "лоббистская борьба губернаторов за возможность встроиться в федеральную кампанию со своей собственной повесткой".

Также в докладе говорится, что после выборов президента России в марте 2024 года есть высока вероятность, что некоторые губернаторы могут войти в обновленный состав федеральных органов власти из-за формирования нового состава кабмина РФ и Администрации президента