22 Ноября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Орешкин: кардинальных отклонений курса рубля ждать не стоит

Рубль может и дальше укрепляться.

Как заявил помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин, российская национальная валюта "укрепляется и может укрепиться еще". При этом, по его словам, рассчитывать на кардинальные отклонения курса от текущих значений не стоит.

Говоря о коррекции рубля по сравнению со значениями 2022 года, Орешкин заявил, что восстановление потребительского и инвестиционного спроса и привело к росту спроса на импортную продукцию. При этом в 2023 году цены на нефть и газ оказались ниже, чем были в прошлом году. На этом фоне курс российской национальной валюты скорректировался, сообщает "Московский комсомолец".

Напомним, 21 ноября курс доллара опустился до уровня 30 июня и составил менее 88 рублей. По данным Мосбиржи, доллар торговался за 87,93 рубля, а евро за 95,76 рубля.

Теги: Орешкин, рубль, доллар


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Ранее 21.11.2023 08:24 Мск Курс доллара снизился до 88 рублей

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