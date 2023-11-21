Курс доллара снизился до 88 рублей

Курс доллара опустился до уровня 30 июня и составил менее 88 рублей. По данным Мосбиржи, доллар торговался за 87,93 рубля, а евро за 95,76 рубля.

Расчеты "на завтра" предлагают доллар за 88,04 рубля, евро – за 96,51 рубля.

РИА Новости приводит мнение аналитиков, которые отмечают, что причина укрепления рубля в снижении спроса на валюту из-за ужесточения кредитно-денежной политики и растущий спрос на нефть.

Добавим, что в июне рубль, напротив, побил отрицательный рекорд. Тогда цена доллара резко поднялась до 88 рублей, побив полуторагодичный максимум. Такие цены установились впервые с 29 марта 2022 года. Скачок цены на валюту связывали с так называемым "маршем Справедливости", во врем которого колонна техники ЧВК "Вагнер" беспрепятственно пересекла страну и почти дошла до Москвы.

Во время этого внутриполитического кризиса вырос спрос на наличность на 30-70% в зависимости от региона, а банки экстремально повышали курсы валют. Сообщалось о скачках евро выше 100 руб., доллар стоил в некоторых банках выше 90 руб. К открытию торгов на бирже в понедельник утром курс рубля стабилизировался до 88 за доллар.