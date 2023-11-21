21 Ноября 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Владимирская область получит федеральные субсидии на развитие туристической инфраструктуры

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении проект федерального бюджета на 2024-2026 годы. В главном финансовом документе страны предусмотрены необходимые средства на выполнение социальных обязательств государства: увеличение пенсий, зарплат, детских пособий. Одновременно создаются условия для развития регионов, по многим направлениям предусмотрена дополнительная поддержка.

В частности, по госпрограмме «Развитие туризма» Владимирская область (в числе 25 субъектов РФ) в следующем году получит более 103 млн рублей, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области. 

«Развитие туризма остаётся одним из приоритетных направлений. Субсидия, которую получит Владимирская область, будет направлена на поддержку проектов в туристической сфере, продвижение событийных мероприятий, развитие общественных территорий в городах и районах. Наша основная задача сейчас поддерживать проекты, которые меняют пространства, создают атмосферу, привлекают гостей своей самобытностью. Предстоит большая работа по созданию качественной инфраструктуры. Бизнес активно включён в повестку, разрабатываются новые проекты, запускаются новые точки притяжения. Эта субсидия позволит нам поддержать лучшие предложения и практики в туристической сфере», – сообщил первый заместитель Губернатора Александр Ремига.

суздаль, древняя архитектура(2023)|Фото: avo.ru

Добавим, что в 2024-2026 годах особое внимание также будет уделено развитию сельского туризма. На это Владимирская область получит 39,7 млн рублей из федерального бюджета. 

Теги: развитие туризма, инфраструктура, федеральные субсидии


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