21 Ноября 2023
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Образование Владимирская область
Фото: avo.ru

День преподавателя высшей школы торжественно отметили во Владимирском государственном университете

День преподавателя высшей школы  учреждён в 2021 году и приурочен к дню рождения одного из основоположников российского образования и Московского государственного университета М.В.Ломоносова. 20 ноября в праздничном мероприятии в опорном вузе Владимирской области приняли участие председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова, заместитель Губернатора Владимир Куимов, ректор ВлГУ Анзор Саралидзе, преподаватели, сотрудники, студенты и гости университета, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

Среди преподавателей, получивших за достижения в педагогической деятельности и научном руководстве благодарственные письма от Правительства Владимирской области, Законодательного Собрания и ректора ВлГУ, были как уважаемые наставники, так и молодые специалисты.

Всего в ВлГУ работает почти тысяча преподавателей. Благодаря им вуз развивает работу 17 научных школ, готовит высококлассных специалистов для различных отраслей экономики, в том числе и наукоёмких. Только в 2022-2023 годах при поддержке университета создано более 15 малых инновационных предприятий, выручка которых за прошлый год превысила 100 млн рублей. Результатом акселерационных программ вуза стали многочисленные победы на конкурсах, проводимых Фондом содействия инновациям. В 2022-2023 годах 19 студентов выиграли гранты по 1 млн рублей конкурса «Студенческий стартап», 5 человек – гранты в размере 4 млн рублей инвестиционного конкурса «Старт».

преподаватели(2023)|Фото: avo.ru

В дополнение к имеющимся диссертационным советам ВлГУ (по инженерным наукам, радиотехнике, информационным технологиям, машиноведению, робототехнике) в 2023 году открылись два новых совета по защите кандидатских и докторских диссертаций: по юридическим и педагогическим наукам. 

владимир куимов(2023)|Фото:avo.ru

«Это очень важно для региона. Мы разработали «дорожную карту» по привлечению учителей в образовательные учреждения. Министерство просвещения РФ в 7 раз увеличило в этом году количество бюджетных мест для будущих педагогов. Необходимо, чтобы выпускники педагогических факультетов оставались работать в школах. Мы продумали систему мер поддержки для того, чтобы в эту систему образования попадали люди неслучайные, чтобы профессия учителя стала привлекательной и перспективной. Будем работать в самом тесном сотрудничестве с Педагогическим институтом ВлГУ и в вопросах подготовки будущих учителей, и в вопросах повышения квалификации педагогов – профессиональной и научной», – заверил Владимир Куимов.

 

Теги: владимирский госуниверситет, преподаватели высшей школы, год педагога


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