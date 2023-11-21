21 Ноября 2023
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Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ГИБДД объявили о введении ограничений на свердловских трассах из-за снега

В УГИБДД по Свердловской области предупредили водителей о временных ограничениях для грузового и пассажирского транспорта.

Как сообщает Госавтоинспекция в своем Telegram-канале, это связано с неудовлетворительным состоянием региональных дорог, а именно наличием зимней скользкости и рыхлого снега. Ограничения вводятся на следующих участках:

  • Нижние Серги – Михайловск – Арти со 2 по 69 км;
  • обход Нижние Серги с 0 по 18 км;
  • подъезд к Нижние Серги с 0 по 18 км от автодороги "Пермь – Екатеринбург".

"Данные меры вынужденные и направлены на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. Ограничения будут сняты после приведения данных участков автодорог в соответствие с нормативными требованиями о безопасности", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сегодня в Екатеринбурге ожидается сильный снегопад.

Теги: снег, трассы, ограничения, ГИБДД


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