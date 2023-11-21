Минобороны Армении опровергло сообщения о планируемых поставках ракет Украине

Пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян опроверг распространенную рядом СМИ информацию о том, что Ереван якобы намерен поставлять ракеты Украине.

По словам Торосяна, эта информация не соответствует действительности.

"Мы призываем наших коллег из армянских СМИ не распространять ложные тезисы, вброшенные в медиа-пространство зарубежными пропагандистскими источниками", - цитирует Торосяна госагентство "Арменпресс".

Ранее ряд СМИ сообщил, что Армения инициирует передачу Украине пусковых установок "Точка-У" с ракетами, а также систем ПВО. Отмечалось, что Ереван начал получать западные вооружения и в качестве ротации отдает Киеву более старые образцы советского оружия.

Напомним, на прошлой неделе МИД РФ предостерег армянское руководство от попытки усидеть на двух стульях. В ведомстве заявили, что Москва рассматривает последние заявления и шаги армянского руководства и его внезапные попытки наладить "дружбу" с киевским режимом как звенья одной цепи.