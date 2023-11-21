21 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Большинство россиян не хотят никому передавать свои персональные данные

Большинство россиян не хотят никому передавать свои персональные данные ни для каких целей. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, АНО "Национальные приоритеты" и координационного центра при Правительстве при подготовке материалов к стратегической сессии по разработке нацпроекта "Экономика данных".

52% россиян не готовы делиться персональными данными ни с кем и ни для чего. Еще больше (56%) считают, что информация, предоставленная коммерческим компаниям, плохо защищена. Только 19% считают ее хорошо защищенной.

Интересно, что почти половина россиян (46%) полагают, что и данные, предоставленные для получения госуслуг, плохо защищены. Только 36% считают, что государство хорошо защищает данные, пишет "Коммерсант".

По данным анонимного опроса сотрудников российских компаний, более 50% всех утечек конфиденциальной информации из российских организаций совершаются при участии сотрудников. За первое полугодие в России утекло более 705 млн записей персональных данных, что на 72% больше, чем за тот же период годом ранее. При этом реальной ответственности за утечки данных практически никто не несет.

Теги: персональные, данные


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