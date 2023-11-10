Касперская: Более 50% утечек данных происходит по вине сотрудников

Более половины всех утечек конфиденциальной информации из российских организаций совершаются при участии их собственных сотрудников. Об этом заявила президент ГК InfoWatch Наталья Касперская по итогам анонимного опроса сотрудников российских компаний.

Еще в 15% "сливов" информации участвуют бывшие сотрудники, у которых сохранились данные. Только в 13% случаев данные утекают по вине внешних злоумышленников.

Интересно, что 54% специалистов, которые отвечают за защиту данных, полагают, что сотрудники их компаний целенаправленно организовывали утечки, и лишь 28% - что они происходили случайно.

Как сообщалось, за первое полугодие в России утекло более 705 млн записей персональных данных, это на 72% больше, чем за тот же период годом ранее. Хотя количество самих утечек стало меньше на 17%. То есть размер одной утечки вырос примерно в два раза.

При этом реальной ответственности за утечки данных практически никто не несет.