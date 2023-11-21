21 Ноября 2023
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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

На Украине заявили об уменьшении на 30% поставок снарядов США после 7 октября

С начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября поставки США артиллерийских снарядов на Украину сократились более чем на 30%, заявил неназванный украинский чиновник, слова которого приводит телеканал ABC.

Источник отметил, что поставки оружия Израилю со стороны США оказали влияние на поставки вооружения Киеву.

По словам представителя Украины, запасы 155-миллиметровых артиллерийских снарядов достигают около 60-70% от общих поставок Киеву, передает RT.

Ранее The Wall Street Journal отмечало, что необходимость помогать Израилю может стать "похоронным звоном" для Украины.

Также издание писало, что у Минобороны США кончаются деньги на оружие для Украины. УПентагона остается около пяти миллиардов долларов финансирования в рамках текущего бюджета, чтобы продолжить предоставлять вооружение Киеву.

Теги: украина, снаряды, сша


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