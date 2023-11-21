В Тазовском районе рабочий погиб на месторождении
В Тазовском районе на месторождении погиб рабочий. Следователи проводят доследственную проверку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.
Инцидент произошел 19 ноября во время проведения работ по выкладыванию на стеллаже приемных мостков обсадной колоны. Помощник бурильщика, находясь на пучке труб, сорвался и упал на землю. При падении мужчина 1969 года рождения получил травму несовместимую с жизнью, ударившись головой о металлическую трубу.
Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на промышленном объекте.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.