Осужденный за взятки экс-главный архитектор Первоуральска выйдет на свободу по УДО

Суд досрочно освободил из колонии экс-главного архитектора Первоуральска Константина Гартмана, отбывавшего срок за получение взяток.

Расследование показало, что с 2014 по 2017 годы Гартман получил от директора строительной организации взятки на сумму 250 тысяч рублей. В апреле 2019 года Первоуральский городской суд назначил ему восемь лет колонии строгого режима, в дальнейшем срок снизили до семи лет.

В начале этого года Гартман подавал ходатайство о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания – принудительными работами. Но тогда суд отказал и оставил его за решеткой.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в конце сентября Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес решение об условно-досрочном освобождении Константина Гартмана. Однако прокурор подал апелляцию.

В итоге Свердловский областной суд изменил постановление, уточнив срок, на который Гартман подлежит условно-досрочному освобождению – 1 год, 11 месяцев и 26 дней. В остальной части постановление Чкаловского райсуда оставлено без изменений. Таким образом, бывший главный архитектор Первоуральска выйдет на свободу по УДО.