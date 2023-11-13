На Урале экс-пристав получила 7,5 лет колонии за взятки

На Среднем Урале вынесен приговор бывшему судебному приставу-исполнителю. Женщину отправили в колонию за получение взяток и служебный подлог.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с 2016 по 2021 годы пристав вносила ложные сведения в официальные документы по исполнительным производствам. При этом она получала от должников деньги за незаконное окончание исполнительных производств, в том числе за отказ в применении обеспечительных мер к их имуществу.

Всего женщина получила в качестве взяток более 250 тысяч рублей. Верхнесалдинский районный суд назначил теперь уже экс-приставу 7,5 лишения свободы.

Отбывать срок осужденная будет в колонии общего режима.