21 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Опрос: в новогоднее путешествие хотят отправиться 80% россиян

Стало известно, планируют ли россияне отправиться в новогоднее путешествие.

Как выяснила служба доставки Boxberry, 80% заявили утвердительно, причем половина из них решила сменить домашний уют прошлогодних каникул на исследование новых мест. 76% планирует поездки с семьей, 24% будут путешествовать с друзьями или в одиночку. Что касается направлений поездок, предпочтения граждан практически не изменились по сравнению с 2022 годом. 78% жителей Москвы и 87% жителей региональных городов-миллионников — выбирают путешествия внутри страны. 9% москвичей и 7% путешественников из регионов думают отправиться в страны СНГ.

Самым популярным направлением новогодних поездок по России стал Санкт-Петербург — сюда планируют отправиться 35% опрошенных россиян. На втором и третьем местах у москвичей — Сочи (20%) и Золотое кольцо (17,7%), у жителей регионов — Москва (24,1%) и Сочи (19,5%). Среди востребованных у всех россиян направлений также Казань, Великий Устюг, Карелия.

Жители регионов реже, чем жители столицы, выбирают Золотое кольцо (7,8% против 17,7%) и Суздаль (2,7% против 6,7%). Только москвичи (1,3%) указали в своих планах посещение Калининграда, только жители других городов-миллионников — Алтай (2,1%) и Екатеринбург (1,3%).

Среди стран СНГ наибольшей популярностью у россиян пользуется Беларусь: туда планируют отправиться 49% москвичей и 41% жителей регионов. На втором и третьем местах у жителей столицы — Грузия (это направление выбрали 27,9% респондентов) и Армения (20,9%). У жителей регионов — Казахстан (27,7%) и Грузия (19,6%), сообщают "Известия".

Теги: соцопрос, новый год


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