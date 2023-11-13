13 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Правительство поддержало законопроект о штрафах за пьяное вождение электросамокатов

Правительство России поддержало законопроект сенатора Артема Шейкина о водительских штрафах для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

В проекте официального отзыва говорится, что концепция законопроекта "заслуживает внимания", но документ поддержан при условии его доработки, сообщает РИА Новости.

Законопроектом предлагается ввести штрафы до 30 тысяч рублей за управление самокатом или велосипедом в состоянии алкогольного опьянения, штрафы до пяти тысяч — за превышение скорости, штрафы до трех тысяч — за езду вдвоем.

В сентябре сообщалось, что сенатор Шейкин разработал комплексный законопроект по электросамокатам, который предусматривает увеличение штрафов и расширение перечня нарушений при использовании СИМ, прежде всего электросамокатов, которые все больше набирают популярность, но их использование не отрегулировано.

Ранее группа депутатов Госдумы выступила с инициативой ввести административную и уголовную ответственность для водителей электросамокатов в связи с резким ростом ДТП с их участием и количества пострадавших.

Теги: электросамокаты, штрафы, правительство


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