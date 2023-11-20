20 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Задержан замдиректора департамента Минприроды России, ранее возглавлявший "Таганай"

Минприроды сообщило о задержании замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексей Яковлев.

"Оперативные мероприятия связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке "Таганай"", - сообщает Минприроды в своем telegram-канале "Природоведение".

Яковлев получил пост в Минприроды в январе 2021 г. По образованию – экономист, закончил Челябинский государственный университет. С 2010 г. – директор национального парка "Таганай".

Замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексей Яковлев(2023)|Фото: Минприроды России

"Таганай" – национальный парк, расположенный на западе Челябинской области, неподалеку северо-восточной окраины старинного уральского города Златоуст. Его общая площадь составляет 568 км². Создание одного из самых молодых парков России датируется 5 марта 1991 года.

Парк "Таганай"(2023)|Фото: taganay.org

Теги: Алексей Яковлелв, Минприроды России, "Таганай"


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Ранее 14.01.2021 10:18 Мск Директор национального парка "Таганай" получил пост в Минприроды РФ

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