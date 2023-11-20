Уралец получил срок за попытку передать наркотики в зале суда

Житель уральского города Верхняя Пышма получил срок в колонии за попытку передать наркотики прямо в зале суда.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, уралец проходил фигурантом по делу о серии краж и разбойном нападении. В мае этого года он пришел в Верхнепышминский городской суд и принес с собой немного каннабиса (марихуаны). Во время перерыва в процессе мужчина, проходя к выходу из зала заседания мимо решетки, за которой сидел его знакомый – соучастник по уголовному делу – бросил тому сверток с наркотиком.

При этом наличие камер и сотрудников конвойной службы в зале суда его ничуть не смутило. Однако этот маневр заметили, после чего уралец был немедленно задержан.

Как отметили в прокуратуре, свою вину он признал в полном объеме. Верхнепышминский городской суд по совокупности преступлений назначил мужчине более семи лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.