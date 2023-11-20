ФАС возбудила дело из-за недостоверных сведений в рекламе "Яндекс.Плюс"

ФАС России возбудила дело из-за недостоверных сведений о цене в рекламе онлайн-подписки "Яндекс.Плюс".

Как сообщили в ведомстве, на рекламу пожаловался некий гражданин.

В рекламе подписки компания указывала более низкую цену услуги со скидкой 44%, которая не соответствовала действительности, отметили в ФАС. "При попытке приобрести подписку по указанной цене заявителю было отказано в покупке", - добавили в пресс-службе.

Штраф компании может составить до 500 тысяч рублей.

Ранее ФАС обязала Райффайзенбанк опубликовать в телеэфире контррекламы своей карты.

В рекламном ролике использовались утверждения "Кэшбэк на все", "Кэшбэк на все без условий и ограничений", "1,5% рублями, а не баллами". Дисклеймеры, сообщающие об условиях и ограничениях финансового продукта, написаны мелким шрифтом, их демонстрировали недолго. Служба признала рекламу ненадлежащей, выдала АО "Райффайзенбанк" предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства и оштрафовала банк.