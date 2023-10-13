13 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Райффайзенбанк обязали опубликовать контррекламу своей карты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала Райффайзенбанк опубликовать в телеэфире контррекламы своей карты.
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По данным службы, ранее к ней поступила жалоба гражданина на рекламу дебетовой кэшбэк-карты АО "Райффайзенбанк", которую показывали по телевтдению. В рекламном ролике использовались утверждения "Кэшбэк на все", "Кэшбэк на все без условий и ограничений", "1,5% рублями, а не баллами". Дисклеймеры, сообщающие об условиях и ограничениях финансового продукта, написаны мелким шрифтом, их демонстрировали недолго. Служба признала рекламу ненадлежащей, выдала АО "Райффайзенбанк" предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства и оштрафовала банк. Организация предоставила в службу отчет об исполнении предписания.

В феврале 2023 г. ФАС России воспользовалась своим правом и обратилась с иском в Арбитражный суд Москвы. Она просила обязать АО "Райффайзенбанк" осуществить за свой счет контррекламу. Суд полностью удовлетворил иск ведомства. Позже этот подход поддержали суды двух инстанций.

В контррекламе компания должна указать, что антимонопольная служба признала рекламу дебетовой кэшбэк-карты недостоверной, и кэшбэк начисляется не за все виды операций. Контрреклама должна будет неделю демонстрироваться в эфире телеканала REN-TV в прайм-тайм один раз в сутки. Банк должен исполнить решение суда и предоставить в ФАС России отчет о размещениии контррекламы.

Теги: ФАС, Райффайзенбанк, реклама, карта, кэшбек


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