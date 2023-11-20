20 Ноября 2023
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Общество Украина
Фото: Накануне.ru

Азаров: на Украине осталось 19 миллионов жителей

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что население этой страны за последние два месяца сократилось на 4 млн жителей. Теперь там живут 19 млн человек, приводит РИА Новости слова Азарова. Ранее он сообщал о сокращении численности населения Украины до 23 млн человек. До начала СВО, по данным Укрстата, население республики составляло 42 млн, в него не включали Крым, но включали ДНР и ЛНР.

На самой Украине еще в июне признали огромный отток населения в условиях военных действий с РФ и сильнейшее сокращение его численности. Это сделал "независимый" Украинский институт будущего, как он позиционирует себя на своем официальном сайте. Доклад называется "Новая экономическая политика Украины". В нем признаются многие неприятные для населения вещи. Например, что экономическая политика на Украине нацелена на обслуживание интересов отдельных групп. А люди, получающие ресурс в виде власти, конвертируют его в свои доходы. Дано и меткое название — "кумовской капитализм".

Теги: Николай Азаров, Украина, численность населения


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.10.2023 12:10 Мск На Украине осталось 23 миллиона человек - Азаров
Ранее 05.06.2023 16:20 Мск Население Украины сократилось до 29 миллионов человек

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