Азаров: на Украине осталось 19 миллионов жителей

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что население этой страны за последние два месяца сократилось на 4 млн жителей. Теперь там живут 19 млн человек, приводит РИА Новости слова Азарова. Ранее он сообщал о сокращении численности населения Украины до 23 млн человек. До начала СВО, по данным Укрстата, население республики составляло 42 млн, в него не включали Крым, но включали ДНР и ЛНР.

На самой Украине еще в июне признали огромный отток населения в условиях военных действий с РФ и сильнейшее сокращение его численности. Это сделал "независимый" Украинский институт будущего, как он позиционирует себя на своем официальном сайте. Доклад называется "Новая экономическая политика Украины". В нем признаются многие неприятные для населения вещи. Например, что экономическая политика на Украине нацелена на обслуживание интересов отдельных групп. А люди, получающие ресурс в виде власти, конвертируют его в свои доходы. Дано и меткое название — "кумовской капитализм".