20 Ноября 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге риелтору дали пять лет колонии за махинации с недвижимостью

Суд в Екатеринбурге вынес приговор 42-летней женщине-риелтору. Ее признали виновной в хищении денег под предлогом сопровождения сделки.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в январе 2020 года: риелтор от имени собственника, не имея на то полномочий, заключила с покупателем предварительный договор купли-продажи недвижимости и получила аванс в 100 тысяч рублей. При этом сопровождать сделку и передавать деньги продавцу женщина даже не намеревалась.

Как показало расследование, она сообщила покупателю ложную информацию о необходимости наделения долей несовершеннолетней родственницы продавца в застраивающемся доме, в котором планировалась покупка объекта. Затем аферистка потребовала еще 400 тысяч рублей в счет оплаты по договору.

Присвоив деньги себе, мошенница расплатилась ими со своими кредиторами. Как отметили в прокуратуре, ранее женщина уже была судима за аналогичные махинации.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес ей свой приговор: пять лет колонии общего режима. Также с риелтора взыскали сумму причиненного ущерба.

Теги: риелтор, хищение, суд, прокуратура, Екатеринбург


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