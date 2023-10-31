На Урале задержан мошенник, обманувший клиентов на 21 млн рублей

На Среднем Урале задержали мошенника, находившегося в федеральном розыске. Аферист скрылся от приговора и был в бегах.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, в мае 2022 года уралец был осужден Железнодорожным районным судом Екатеринбурга к 5 годам колонии общего режима. Еще в 2016 году мужчина занимался деревопереработкой и поначалу добросовестно выполнял свои обязательства перед заказчиками. Однако в какой-то момент он решил обмануть их: взял предоплату у восьми клиентов на сумму более 21 млн рублей и пропал вместе с деньгами.

На все судебные заседания он исправно ходил, но в день приговора не явился. В итоге обвинительный приговор ему вынесли заочно. После этого судья поручил отделу розыска оперативного управления ГУФСИН организовать поиски фигуранта.

Накануне, 30 октября, его местонахождение было установлено. Сотрудники отдела розыска задержали мошенника и доставили в СИЗО-1 Екатеринбурга. В дальнейшем его отправят в колонию.