Специалисты горводоканала Сургута устраняют проблемы с качеством воды в восточных района города

"Горводоканал" Сургута совместно с Городскими теплосетями принимает оперативные меры для устранения проблем с качеством воды в восточной части города Сургута.



В течении нескольких дней в квартиры жителей нескольких десятков домов в микрорайоне 32, 24, 25, 26, 27 поступает вода ненадлежащего качества. Причины нарушения качества холодного водоснабжения устанавливаются.

Предположительно причиной стало проведение ремонтных работ на магистральных водоводах по улице Маяковского, улице Энергетиков, а также работы по технологической очистке водовода от 8-го промышленного узла. Изменившиеся в результате гидравлические режимы резко ухудшили качество воды. Однако, аварийных ситуаций при этом в системе водоснабжения не было выявлено.

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Специалистами городских служб принимаются все возможные меры для нормализации ситуации, установлено восемь дополнительных проливов в системе, проводится отбор проб, осуществляется подвоз чистой воды.



Ожидается, что водоснабжение восточных микрорайонов Сургута постепенно войдёт в штатный режим в ближайшие сутки. Горводоканал Сургута сообщает, что жители могут обращаться по номеру телефона круглосуточной диспетчерской СГМУП "ГВК" - 45-65-44.